عبد العزيز بن سلمان: نحن منظمون لسوق النفط ويجب عدم العبث بأمن الطاقة

تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن الزيادة التدريجية في إنتاج النفط هي الإجراء الصحيح، مشدداً على عدم العبث بأمن الطاقة .

وصرح وزير الطاقة السعودي عقب انتهاء اجتماع تحالف “أوبك+” بأن سيتم بناء مخزونات اعتبارا من ديسمبر، وسيشهد الربع الأول بناء مخزونات هائلة.

كما قال إن النقاش جارٍ مع الولايات المتحدة على كافة المستويات، وفقاً لما نقلته “رويترز”.

وكانت مصادر لوكالة “رويترز” قالت إن “أوبك+” اتفقت اليوم الخميس، على تثبيت زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وأضافت أن تحالف منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” والمنتجين المستقلين سيعقد اجتماعه التالي في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأضاف وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر “أوبك+”: “نحن منظمون لسوق النفط والتي تحتاج بالفعل للتنظيم”.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: “نظرنا لبيانات سوق النفط في الفترة المقبلة عندما اتخذنا قرارنا” مظيفاً أنه منذ أغسطس قامت “أوبك+” بزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل.

وعقدت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف “أوبك+” اجتماعا اليوم الخميس، للبحث في حجم إنتاج النفط في ديسمبر، تحت ضغط الدول المستهلكة التي تمارس ضغوطا لزيادة الإنتاج.

وعقد وزراء الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة وعشرة حلفاء لها في إطار اتفاق “أوبك+” اجتماعهم عبر الفيديو.