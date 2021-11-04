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تأكيدًا لما نشرناه عن«المستخبي».. الإطاحة بقاضي تحقيقات مرفأ بيروت عن القضية

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تواصل- فريق التحرير: 

لم تمر ساعات على نشرنا خبرًا يتضمن “فيديو جراف”، بعنوان “فيديو يكشف «المستخبي» في أكبر أزمة تهدد مستقبل لبنان بسبب جورج قرداحي“، والذي كشفنا فيه أن مليشيا “حزب الله” هي المستفيد الأول من هذه الأزمة للتغطية على تحقيقات كارثة انفجار مرفأ بيروتووقف التحقيقات مع المتورطين المحسوبين عليه، صدر قرار اليوم بإبعاد القاضي عن استكمال التحقيق في القضية.

حيثذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن محكمة استئناف بيروت قد قضت اليوم الخميس بكف يد القاضي طارق البيطار عن تحقيق انفجار مرفأ بيروت بعد إقامة دعوى ضده.

وحسب موقع النشرة اللبناني فقد “صدر قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت، بكف يد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار استجابة لدعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس”.

واستخدم “حزب الله” نفوذه في الحكومة ودوائر صنع القرار اللبناني، لكي يوقف تحقيقات مرفأ بيروت، وهو ما جعله يستغل الأزمة مع المملكة التي شغلت الشارع اللبناني واوقف التحقيقات وكذلك منع التحقيق مع الشخصيات السياسية التي تنتمي إليه وهو ما حدث وسط انشغال الرأي العام بالأزمة مع المملكة ودول الخليج.

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