لأول مرة منذ الجائحة.. حصة المملكة من إنتاج «أوبك بلس» ستتجاوز 10 ملايين برميل يومياً

تواصل – فريق التحرير:

عقدت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها في إطار تحالف “أوبك+” اجتماعا اليوم الخميس للبحث في حجم إنتاج النفط في ديسمبر، تحت ضغط الدول المستهلكة التي تمارس ضغوطا لزيادة الإنتاج.

وقال بيان لاجتماع “أوبك+”، أنه سيتم عقد الاجتماع المقبل في الثاني من ديسمبر، وأن إنتاج المملكة من النفط سيرتفع فوق 10 ملايين ب/ي لأول مرة منذ الجائحة.

وتابع البيان “حصة المملكة من إنتاج أوبك بلس ستتجاوز في ديسمبر 10 ملايين ب/ي لأول مرة منذ الجائحة”.

وعقد وزراء الدول الـ13 الأعضاء في المنظمة وعشرة حلفاء لها في إطار اتفاق “أوبك+” اجتماعهم عبر الفيديو.

وبعدما قفزت أسعار النفط اليوم بأكثر من 2.7%، قلصت مكاسبها إلى أقل من 2% بعد الإعلان عن نتائج الإجتماع، إذ وصل خام برنت إلى 83.33 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 1.6%، فيما بلغ ارتفاع الخام الأميركي 1.37% إلى 81.97 دولار للبرميل.