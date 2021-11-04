استشاري جلدية يكشف عن علاج جديد لحب الشباب

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كشف د. ظافر آل حافظ استشاري طب وجراحة الجلد والمعالجة بالليزر عن علاج جديد لحب الشباب.

وقال آل حافظ، عبر حسابه في “تويتر”: “معروف فوائد كريمات الرتين- أ مثل الاكرتين لعلاج حب الشباب ومكافحة الشيخوخة والنضارة، والجديد هو طرح منتج جديد يحوي بالاضافة لرتن أ مضاد حيوي موضعي تحت مسمى اكرتين سي.