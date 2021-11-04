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جورج قرداحي يفاجئ الجميع بعد دعوة «ميقاتي» له بتغليب مصلحة لبنان

جورج قرداحي يفاجئ الجميع بعد دعوة «ميقاتي» له بتغليب مصلحة لبنان
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تواصل- وكالات:

في موقف مفاجئ وسريع من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، ردًا على تصريحات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بدعوته لتغليب مصلحة لبنان- في إشارة منه لتقديم استقالته من أجل حل الأزمة مع المملكة ودول الخليج-، أكد “قرداحي” أنه لن يستقيل وأن “هذا الموقف لم يتغير”.

ونقلت “روسيا اليوم”، عن أوساط مقربة من قرداحي بأن الأخير “بانتظار اتصال من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه حول المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب، ولمعرفة ما إذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأن مثل هذه الخطوة ستلاقى بإيجابية خليجية، لان أي استقالة لا تبدل بالموقف الخليجي من لبنان تبقى من دون جدوى”.

وكان ميقاتي دعا قرداحي في وقت سابق اليوم الخميس، إلى “تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية”، معتبرا أن تصريحات قرداحي عن النزاع اليمني “أدخلت لبنان في محظور المقاطعة” من قبل السعودية وغيرها من دول الخليج العربية.

أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن عزم قيادة البلاد على تسوية الأزمة الدبلوماسية العميقة التي اندلعت بينها ودول الخليج وعلى رأسها المملكة مؤخرا.

وأقر ميقاتي، في كلمة ألقاها اليوم الخميس، بأن التصريحات المدوية والمثيرة للجدل السابقة لوزير الإعلام في حكومته جورج قرداحي عن النزاع اليمني “أدخلت لبنان في محظور المقاطعة” من قبل السعودية وغيرها من دول الخليج العربية.

وأشار ميقاتي إلى أن هذه التصريحات التي أدلى بها قرداحي قبل توليه الحقيبة الوزارية تسببت في “امتحان جديد هو الأصعب” أمام الحكومة عندما كانت بصدد استكمال البحث في سبل عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد.

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