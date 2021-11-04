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الأكاديمية السعودية الرقمية تعلن انطلاق برنامج التدريب على رأس العمل

الأكاديمية السعودية الرقمية تعلن انطلاق برنامج التدريب على رأس العمل
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الأكاديمية السعودية الرقمية برنامج التدريب على رأس العمل (عن بُعد)، للخريجين وحديثي التخرّج الباحثين عن خبرات مهنية تمكنهم من تعزيز فرص العمل وإمكانية توظيفهم، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة:

– للخريجين وحديثي التخرّج الباحثين عن خبرات مهنية.

يتضمن البرنامج التدريبي الآتي:

– التعيين التدريبي في مجال من اختيارك لمدة ثلاثة أشهر.
– إمكانية الوصول إلى منصة التعلم عن بعد الالكترونية CareerBridge.
– محادثات توجيهية مع كل متدرب على حدة لمناقشة الأهداف والتطلعات المهنية.
– سلسلة من الحلقات الدراسية الالكترونية مع الخبراء كل أسبوعين.
– قناة أسبوعية على موقع سلاك (Slack).
– تقديم كل الدعم والقيام بالعمل باللغة الإنجليزية.

الشروط:

– أن يكون المتقدم من الخريجين.
– أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل ثلاثين (30) ساعة في الأسبوع لدى البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أشهر.
– أن يقوم المتقدم بملء نموذج البرامج التدريبية عن بعد بالكامل.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1443/03/29هـ الموافق 2021/11/04م، من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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