الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«إذن إصلاح المركبة وتجديد رخصة السلاح».. خدمات جديدة عبر منصة «أبشر»

«إذن إصلاح المركبة وتجديد رخصة السلاح».. خدمات جديدة عبر منصة «أبشر»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية إضافة بعض الخدمات الجديدة لقائمة الخدمات التي تقدمها للمواطنين إلكترونيا.

وأضافت المنصة خدمتي “إذن إصلاح المركبة، وتجديد رخصة السلاح” لتضاف للخدمات التي تقدمها منصة “أبشر”، والتي تقدم أكثر من 200 خدمة مختلفة لأكثر من 21 مليون مستخدم بالمملكة.

وأوضحت أن خدمة “إذن إصلاح المركبة” تُغني من لا يملكون وثائق تأمين على مركباتهم عن معاناة مراجعة الدوائر المرورية لإنهاء إجراءات الحوادث؛ وكان في السابق يستلزم الحضور إلى إدارات المرور بعد حجز موعد، أو من خلال منصة نجم للمركبات المؤمن عليها.

فيما تمكن الخدمة الأخرى المستفيد من تجديد رخصة السلاح إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة القطاع.

مواد ذات صلة

«منصة أبشر» تعلن عن 10 خدمات جديدة.. تعرف عليها

«منصة أبشر» تعلن عن 10 خدمات جديدة.. تعرف عليها

«المرور» توضح شروط تجديد رخصة السير عبر «أبشر»

«المرور» توضح شروط تجديد رخصة السير عبر «أبشر»

الجوازات توضح خدمات يمكن الاستفادة منها عبر تواصل وخطوات الحصول عليها

الجوازات توضح خدمات يمكن الاستفادة منها عبر تواصل وخطوات الحصول عليها

هل يلزم مراجعة مكتب الأحوال المدنية لتسجيل المواليد؟

هل يلزم مراجعة مكتب الأحوال المدنية لتسجيل المواليد؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>