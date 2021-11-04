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«النقل» تعلن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام.. تبدأ من الرياض

«النقل» تعلن موعد تطبيق الرصد الآلي لمخالفات النقل العام.. تبدأ من الرياض
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للنقل، موعد تطبيق المرحلة الأولى للرصد الآلي لمخالفات النقل العام، مؤكدة أنها ستقتصر على سيارات الأجرة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور، مبينة أنه سيشمل الحافلات والشاحنات في مرحلة لاحقة.

وأعلنت أن بداية التطبيق للرصد الآلي للمخالفات ستكون في 5 ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن المشروع يهدف إلى التحقق من نظامية المركبات وعمرها التشغيلي والتأكد من حصولها على بطاقة تشغيل آلي، والاشتراطات النظامية واشتراطات السلامة.

وأشارت إلى أهمية وجود آلية تسمح بالوصول آليًا إلى بيانات المركبة المطلوبة، ما يمكن من استمرارية خدمة النقل وحركة السير دون تعطيل. وكمرحلة أولى سيتم تطبيق المشروع على سيارات الأجرة، ومن ثم سيتم التوسع به ليشمل الحافلات والشاحنات.

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