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بتداولات قيمتها 4.9 مليار ريال.. تعرّف على أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً في «تداول» اليوم

بتداولات قيمتها 4.9 مليار ريال.. تعرّف على أسهم الشركات الأكثر ارتفاعاً في «تداول» اليوم
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم، مرتفعًا 66.57 نقطة ليقفل عند مستوى 11752.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداول 130 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات جازادكو، والخليج للتدريب، وسبكيم العالمية، وهرفي للأغذية، والزامل للصناعة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات رعاية، وسيسكو، وشمس، وأمانة للتأمين، والكيميائية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.40% و 3.90% .

فيما كانت أسهم شركات التصنيع، وكيان السعودية، وأملاك، ودار الأركان، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والتصنيع، وأكوا باور، وأملاك، وكيان السعودية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 41.47 نقطة ليقفل عند مستوى 24964.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 416 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 8.500 ملايين سهم تقاسمتها 2707 صفقة.

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