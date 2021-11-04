زر خفي في «آيفون» يقدم وظائف عديدة.. تعرف على طريقة تفعيله

تواصل – وكالات :

كشفت تصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، عن زر خفي في هواتف “آيفون”، يمكن استخدامه لتفعيل العديد من المزايا.

ووفق الصحيفة، فإن شعار “أبل” الموجود في القسم الخلفي لهواتف “آيفون” لا تقتصر وظيفته على الناحية التسويقية والعلامة التجارية فحسب، ولكنه يمثل “زرا سريا”، يمكن تفعيله للاستفادة من قدرات كثيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يمكن تنشيط هذه الميزة التي تعرف باسم “Back Tap”، بالنقر مرتين أو ثلاث على شعار أبل، وبعدها سيتوجب على المستخدم أن يختار ما يفعله “الزر السري”، سواء كان تغيير مستوى الصوت أو التقاط الصور أو قفل الشاشة الرئيسية للهاتف.

ويمكن تفعيل الزر وتحديد الوظائف، عن طريق الدخول إلى إعدادات الهاتف ومن ثم القيام بالخطوات التالية:

– اضغط على Accessibility.

– انقر Touch.

– قم بالتمرير نحو الأسفل حتى تعثر على Back Tap.

ويمكنك بعد ذلك تعيين وظيفة للزر المخفي، وحتى تحديد ما إذا كان سيحتاج إلى نقرة مزدوجة أو ثلاث للتنشيط.