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قصة طرد الملك فهد للسفير الأمريكي بالرياض.. واتصال «ريجان» للاعتذار (فيديو)

قصة طرد الملك فهد للسفير الأمريكي بالرياض.. واتصال «ريجان» للاعتذار (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

روى الإعلامي المصري عماد أديب، قصة طرد الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله- لسفير أمريكا في المملكة، مؤكداً أن الواقعة بكامل تفاصيلها ذكرها السفير الأمريكي، هيوم هوران، في مذكراته.

وقال “أديب” خلال لقاء له عبر قناة السعودية: “زار السفير الأمريكي هوران الملك فهد – رحمه الله- في قصره، وأبلغه باستياء أمريكا لشراء المملكة نظام صواريخ من الصين”.

وأضاف: “انفعل الملك فهد وكان يضرب على الأجراس لدخول الأمن، وقال (خلوه ينقلع)، ورحله من قصر الحكم إلى مطار الرياض مباشرة”.

واختتم عماد الدين أديب، حديثه عن الواقعة، بأن الرئيس الأمريكي حينها رونالد ريجان اتصل بالملك فهد وقدم اعتذاره عما بدر من السفير الأمريكي.

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