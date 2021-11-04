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رئيس الوزراء اللبناني يؤكد: سنعيد علاقاتنا مع أشقائنا العرب.. وأطالب «قرداحي» بهذا الأمر

رئيس الوزراء اللبناني يؤكد: سنعيد علاقاتنا مع أشقائنا العرب.. وأطالب «قرداحي» بهذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وزير الإعلام في حكومته جورج قرداحي إلى “تحكيم ضميره” و”تغليب المصلحة الوطنية”، وذلك تعليقاً على الأزمة التي تسبب فيها مع المملكة ودول الخليج بسبب تصريحاته المسيئة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأضاف ميقاتي في تصريحات اليوم الخميس: “تصريحات “قرداحي” أدخلت لبنان في المقاطعة من جانب المملكة ودول أخرى، وأطالبه بتغليب المصالح الشعبية على المصالح الشعبوية”.

وتابع قائلاً: “مخطئ من يعتقد أن بإمكانه إبعاد لبنان عن العمق العربي وعن المملكة، ونعتزم معالجة ملف الأزمة ولن نتركه عرضة للتجاذب السياسي”.

واختتم ميقاتي تصريحاته قائلاُ: “سنعيد الانفتاح على أشقائنا العرب ونعيد علاقاتنا معهم”.

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