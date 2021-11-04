ارتفاع نسبة التوطين بالقطاع الخاص إلى 23.59% خلال الربع الثالث

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أكد المرصد الوطني للعمل، ارتفاع نسبة التوطين في القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري (2021م) إلى 23.59%، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 0.96% عن الربع السابق.

وأشار المرصد الوطني للعمل، إلى ارتفاع عدد المواطنين العاملين خلال الفترة ذاتها إلى نحو 60 ألف موظف وموظفة.

وأوضح المرصد أن عدد المشتركين السعوديين في القطاع الخاص وفقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ في الربع الثالث من العام الحالي 1.826.875 مشتركاً من إجمالي المشتركين، بنسبة ارتفاع بلغت 3.41% بينهم 65.06% من الذكور، و34.94% إناثًا.