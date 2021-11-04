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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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دراسة تكشف عن مفاجأة بشأن «الحوت الأزرق»

دراسة تكشف عن مفاجأة بشأن «الحوت الأزرق»
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تواصل – وكالات :

كشفت دراسة جديدة، عن مفاجأة بشأن كمية الطعام التي تأكلها الحيتان الزرقاء وبعض الأنواع القريبة جداً منها بطريقة منهجية.

ويأكل الحوت الأزرق، وهو أكبر حيوان عرفته الأرض في تاريخها، حوالي 16 طناً من الأسماك الصغيرة المعروفة باسم الكريل يوميا في شمال المحيط الهادي.

وقال علماء: إن الحوت يلتهم هذه القشريات الصغيرة التي تشبه الروبيان (الجمبري) عبر منظومة تغذية تحتوى على مرشح أو فلتر في الفم باستخدام ألواح البالين، التي بداخلها مادة الكيراتين، وهي المادة الطبيعية الموجودة في أظافر البشر، وفقاً لـ “سكاي نيوز”.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة نيك بينسون: “هذا وزن حافلة مدرسية بكامل حمولتها”.

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