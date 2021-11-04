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وفاة مصاب بـ«كورونا» على متن رحلة جوية متجهة إلى ألمانيا

وفاة مصاب بـ«كورونا» على متن رحلة جوية متجهة إلى ألمانيا
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تواصل – وكالات:

اكتشف طاقم طائرة وفاة مسافر تبين إصابته بكورونا على متن الطائرة خلال الرحلة الجوية.

وتوفي المصاب خلال رحلة جوية متجهة إلى هامبورج في ألمانيا، ولم يلاحظ الطاقم وفاة الرجل إلا بعد هبوط الطائرة ومغادرة جميع الركاب، وظل هو جالسا في مكانه، وتوجه طاقم الطائرة لإيقاظه فلم يستجب وتبين مفارقته للحياة.

ووقع الحادث يوم الأحد الماضي، على متن رحلة جوية بين إسطنبول في تركيا وهامبورغ في ألمانيا. وكان الرجل (51 عاماً) يسافر وحيداً، وكان يجلس بجانب إحدى النوافذ، حسب وكالة الأنباء الهولندية «أي إن بي».

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