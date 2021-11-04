احتفظت بها في اللحظة الأخيرة.. مسنة تعثر على ماسة بـ2.7 مليون دولار أثناء تنظيف منزلها

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في واقعة نادرة الحدوث، عثرت مسنة بريطانية في السبعينيات من عمرها على ماسة ثمينة، أثناء تنظيف منزلها، قبل أن تضمها إلى سلة لمخلفات المنزل.

وفي تفاصيل الواقعة التي ذكرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن المرأة عثرت على الماسة عندما كانت تقوم بتنظيف منزلها في نورثمبرلاند.

وكانت المرأة السبعينية تعتقد في البداية أنها حجر للمجوهرات ولم تفكر كثيرا في الأمر.

وأوضحت أنها أخذتها إلى بائع المزادات لمعرفة قيمتها، لتجد أنها من الماس الطبيعي، وتساوي مليوني جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 2.73 مليون دولار.

وكانت المرأة قد اشترت الحجر مع العديد من الأشياء الأخرى في بيع صندوق السيارة منذ سنوات عديدة.

وقد أصيبت بحالة من الذهول ولم تصدق أنها كادت ترميها في سلة المهملات.