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«استقالة قرداحي بداية الحل».. اتصال هاتفي من الراعي بسفير المملكة

«استقالة قرداحي بداية الحل».. اتصال هاتفي من الراعي بسفير المملكة
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تواصل- فريق التحرير:

خوفا من فقدان لبنان لدعم دول الخليج وعلى رأسها المملكة، يسعى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية،  فقد أجرى الراعي اتصالا هاتفيا بسفير المملكة في لبنان وليد بخاري، بعد مغادرة الأخير إلى الرياض.

وحول تفاصيل الاتصال، فإن السفير “بخاري” نوه أن بداية الحل تأتي في استقالة قرداحي.

وأضح أن الاستقالة ستكون بداية الحلّ وهم متمسكون بهذا الأمر، فالاستقالة ضروريّة لوضع قطار الحلّ على السكة الصحيحة، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام لبنانية.

يأتي هذا في الوقت الذي يتواصل فيه الراعي مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، كما سيكون له تواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته إلى بيروت.

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