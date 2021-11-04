«التعليم» تحدد شروط نجاح الطلاب حتى المرحلة المتوسطة.. 50% حد أدنى 

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أعلنت وزارة التعليم عن شروط نجاح الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث متوسط والصفين الثاني والثالث من التعليم المستمر.

ووفقا للائحة التقويم في المادة السادسة منها، يعد الطالب ناجحا في حال حصوله على درجة النهاية الصغرى ( 50% ) في كل مقرر دراسي وكذلك حصوله على النسبة الشرطية (20%) من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث، ويشترط حضور الطالب في اختبار نهاية كل فصل دراسي، وفقا لـ”المدينة”.

يذكر أن اللائحة تهدف إلى وضع قواعد وتنظيمات تقويم أداء الطالب في مراحل التعليم العام بما يحقق كفاءة عالية للنظام التعليمي وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويقلل الهدر التعليمي