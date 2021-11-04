التعليم: استثناء هؤلاء الطلاب من حسم درجات المواظبة

تواصل- فريق التحرير:

بعد أن قررت وزارة التعليم حسم درجة المواظبة للطلاب والطالبات الذين لم يكملوا جرعات لقاح «كورونا»، على أن تجرى اختباراتهم عن بُعد، أوضحت الوزارة أن هناك فئات من الطلاب تم استثنائهم من القرار.

والمستثنون هم الطلاب الذين لديهم أعذار لعدم تمكنهم من أخذ اللقاح، لأسباب صحية وأعذار موثقة، وكذلك لن يشمل الحسم الطلاب الذين لم يكملوا 12 عاما.

وبحسب صحيفة الوطن، فإن حسم درجة المواظبة يأتي كعقاب للمتقاعسين عن أخذ اللقاح، إذ استطاعوا عبر هذه الحيلة الاستمرار في دراستهم طيلة الفصل الدراسي عن بُعد، ولم يلتحقوا بمدارسهم أسوة بزملائهم الذين ينتظم بعضهم في المدارس، ويداومون بشكل يومي منذ أكثر من 3 أشهر، بينما آخرون يحضرون على أيام متفرقة كتنظيم داخلي من المدارس، للحد من تكدسهم في المدارس التي فيها أعداد الطلاب مرتفعة.

وشمل الدليل التنظيمي للاختبارات، الذي أصدرته وزارة التعليم، ألا تزيد مدة الاختبارات النهائية على 7 أيام في الفترة الصباحية للمرحلتين المتوسطة والثانوية حضوريا، وأن يكون اختبار المرحلة الابتدائية عن بُعد الـ4 عصرا ابتداء من الأربعاء المقبل 12/4، وتنفيذ اختبارات المواد العلمية والشفوية في المرحلتين المتوسطة والثانوية عن بُعد ابتداء من الأحد المقبل 9/4 حتى الثلاثاء 11/4.