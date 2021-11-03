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الأمم المتحدة: انهيار غير مسبوق للريال اليمني ومطالبات بتدخل عاجل

الأمم المتحدة: انهيار غير مسبوق للريال اليمني ومطالبات بتدخل عاجل
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تواصل – وكالات:

حذرت الأمم المتحدة، في تقرير لها، من انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية في البلد الفقير .

وأوضح مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “تدهورت قيمة الريال اليمني لتصل إلى مستوى غير مسبوق على الإطلاق في الأجزاء الجنوبية من البلاد”.

وأضاف أن “هناك حاجة ماسة لدعم الاقتصاد اليمني للحفاظ على استقرار العملة ولمنع مزيد من التدهور في الوضع الإنساني”.

يذكر أن قيمة العملة اليمنية واصلت هبوطها المتسارع لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية مساء الأربعاء في مدينة عدن الساحلية.

واقترب سعر الدولار من حاجز 1500 ريال، وهو ما يعد أسوأ انهيار لقيمة الريال اليمني في تاريخه، ومنذ بدء الحرب في البلاد قبل سبع سنوات.

من جهته طالب معين عبد الملك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أمس الثلاثاء بدعم دولي عاجل لتفادي انهيار اقتصادي كارثي في بلاده.

 

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