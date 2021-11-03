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للوقاية من «سرطان الرئة».. 4 نصائح مهمة

للوقاية من «سرطان الرئة».. 4 نصائح مهمة
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة على أهمية الالتزام بالعادات الصحية للوقاية من مرض يعتبر واحداً من أخطر أمراض العصر “سرطان الرئة”.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية “أربع نصائح تمنع الإصابة بسرطان الرئة، وفقًا لمعهد أبحاث السرطان البريطاني”.

– الإقلاع عن التدخين

يؤكد الخبراء أن أكثر من 70% من الإصابات بسرطان الرئة في المملكة المتحدة سببها التدخين، لذلك فإن الإقلاع عنه التدخين أفضل وقاية، حتى لو كان تدخيناً سلبياً. و يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إنه كلما طالت مدة التدخين، زاد احتمال الإصابة بسرطان الرئة.

– تلوث الهواء

ويمكن أن يسبب تلوث الهواء سرطان الرئة أيضاً، وفي المملكة المتحدة، فإن حالة واحدة فقط من كل 10 إصابات سببها تلوث الهواء الخارجي.

ويقول المركز: “المشي أو ركوب الدراجات بدل القيادة يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التلوث وهي طريقة رائعة لتكون أكثر نشاطًا، ويمكن أن يتسبب تلوث الهواء الداخلي مثل الدخان غير المباشر من السجائر وحرق الخشب أو الفحم لتدفئة المنازل والطهي في الإصابة بسرطان الرئة”.

– أماكن العمل

هذا ويتعرض عاملون في بعض الوظائف مثل الزراعة، والغابات، وصيد الأسماك، والبناء، والرسم، والتصنيع، والتعدين وبعض الوظائف الخدمية، أكثر من غيرهم لسرطان الرئة.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤدي العمل بالأسبستوس، وعادمات محركات الديزل، والسيليكا، ومبيدات الآفات، ومبيدات الأعشاب، والعمل في الشمس إلى خطر الإصابة بالسرطان.

– العامل الوراثي

أما عن سرطانات الرئة موروثة أو بسبب استعداد وراثي، فحوالي 8% لديهم مشاكل بسبب ذلك، ويلاحظ موقع معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن “السرطانات الناتجة عن الجينات المعيبة الموروثة أقل شيوعاً من السرطانات بسبب التغيرات الجينية التي تسببها الشيخوخة أو عوامل أخرى”.

 

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