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استشاري يطلق تحذيرًا عاجلًا بعد واقعة خطيرة: أنواع شائعة من القهوة تسبب كوارث صحية

استشاري يطلق تحذيرًا عاجلًا بعد واقعة خطيرة: أنواع شائعة من القهوة تسبب كوارث صحية
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تواصل- فريق التحرير: 

حذّر د. عبدالعزيز العثمان، أستاذ واستشاري التغذية السريرية، من أن تناول أنواع شائعة من القهوة قد يسبب انتكاسات صحية خطيرة، خاصة للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات الدراسية، بعد أن عُرضت عليه حالة طالب يعاني من أعراض خطيرة نتيجة تناول مشروبات بها نسبة عالية من الكافيين.

وأشار الاستشاري في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إلى أن القهوة المعتقة، أو المقطرة، أو المفلترة، والقهوة السوداء الجاهزة، والقهوة التركية، أو الأمريكية، و مشروبات الطاقة، تحوي نسبة عالية من الكافيين.

وأوضح أن من أعراض زيادة الكافيين، التسارع في ضربات القلب وصعوبة في التنفس وصداع وآلام في العضلات وألم وغثيان.

وأضاف، أن كمية الكافيين المسموح بها لا تزيد عن 400 ميليجرام، مشيرًا إلى أن القهوة العربية بها نسبة كافيين أقل لأنها تستخدم كمية قلية من القهوة مقابل كمية كبيرة من الماء بعكس القهوة الأمريكية.

ونصح الاستشاري بتقليل نسبة الكافيين في الجسم عن طريق شرب الكثير من الماء وأكل الخضروات والسلطات لزيادة الألياف، مشددًا على تحذير الأباء لأبنائهم الطلاب من تناول الكثير من القهوة ومشوربات الطاقة وقت الاختبارات الدراسية.

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