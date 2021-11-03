الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

10 أيام  تفصل لبنان عن «عزلة عالمية».. ما الأمر؟

10 أيام  تفصل لبنان عن «عزلة عالمية».. ما الأمر؟
0

تواصل- فريق التحرير:

يشهد لبنان حالة من التدهور السريع في كافة الخدمات والمجالات، لاسيما المتعلقة بالأمور الاقتصادية والسيولة النقدية، بينما تقف الحكومة عاجزة عن تحقيق أي إنجاز أو محاولة انتشال بلدهم من المصائب التي غرق فيها.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن 10 أيام تفصل لبنان عن عزلة لم تشهدها دولة من قبل، بعد أن ينقطع عن دول العالم نتيجة انقطاع التام في الإنترنت.

وقالت قناة الـ”LBCI” في تقرير لها، إن لبنان على وشك الانقطاع التام عن الإنترنت وعزلة عن دول العالم، إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت للشركات المشغلة لقطاع الاتصالات.

وسيترتب على هذا الانقطاع، توقف كافة الهواتف الأرضية والمحمولة ومقدمي خدمات البيانات ومقدمي الإنترنت وبالتالي عزل البلد عن العالم وشل الحركة في داخل مع توقف العمل في المرافق العامة والخاصة وتوقف حركة المطار والمرفأ والجامعات والمدارس”.

وأضاف التقرير “إذا لم توزع المنشآت النفطية المازوت لشركات “أوجيرو”، و”ألفا” و”تاتش” وذلك بسبب رفض مصرف لبنان تأمين الدولارات لها، فإن لبنان مهدد بالانقطاع التام في الإنترنت وعزله عن دول العالم، خلال الأيام الـ10 المقبلة”.

وأوضحت أن “هذه الشركات غير قادرة على تأمين الدولار لشراء المازوت وتشغيل محطاتها”.

وأشارت القناة إلى أنها كانت في السابق تشتري المازوت من المنشآت النفطية بالليرة اللبنانية، وذلك قبل توقف مصرف لبنان عن استبدال الليرة بالدولار وقيمتها لليوم 130 مليار ليرة”.

مواد ذات صلة

عماد الدين أديب: لبنان تحول إلى دولة لتصدير المخدرات والسب والقذف

عماد الدين أديب: لبنان تحول إلى دولة لتصدير المخدرات والسب والقذف

الجامعة العربية توجه رسالة حازمة إلى لبنان لإنهاء الأزمة مع المملكة

الجامعة العربية توجه رسالة حازمة إلى لبنان لإنهاء الأزمة مع المملكة

بسبب تدخلات مليشيا حزب الله..  هل سيكون حظر الطيران إلى لبنان الخطوة التالية؟

بسبب تدخلات مليشيا حزب الله..  هل سيكون حظر الطيران إلى لبنان الخطوة التالية؟

باحث سياسي: سيكون هناك تنسيق بين الدول التي استدعت سفرائها من لبنان

باحث سياسي: سيكون هناك تنسيق بين الدول التي استدعت سفرائها من لبنان

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>