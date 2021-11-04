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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«خدعة قاتلة».. أغرب ما قامت به عروس مع زوجها صبيحة زفافهما

«خدعة قاتلة».. أغرب ما قامت به عروس مع زوجها صبيحة زفافهما
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تواصل- وكالات:

تعرض عريس هندي إلى خدعة كبيرة دبرتها عروسه صبيحة زفافهما، انتهت بإصابته بجلطة قلبية، حيث يرقد في المستشفى مهدداً بالموت.

وتزوج ثري هندي، من فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، وبعد أن جلب لها ما تتمناه وتم عقد زفافهما ، لم تُكمل معه سوى ليلة الزفاف ثم هربت أول يوم لهما بعد زفافهما بعد أن استولت على أموال ومشغولات ذهبية ومدخرات منه.

وحسب صحيفة «تايمز أوف إنديا»، فإن الزوجة خرجت مع عريسها في ثاني أيام الزفاف لأحد البنوك، وفور خروجهما من البنك قابلت إحدى صديقاتها وهربتا معاً على دراجة نارية.

وتعرض الزوج الذي صرف أموالاً طائلة على حفل زفاف مهيب، قبل أن تهرب عروسه، لنوبة قلبية، دخل على إثرها المستشفى ،حيث يتهدده الموت بسبب إصابته بجلطة.

وأثارت الواقعة صدمة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأقارب الزوج الذي راح ضحية خدعة مُحكمة من فتاة صغيرة تمكنت فيها من سرقة أمواله.

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