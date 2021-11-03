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يتفائل ويتشائم ببائع معين.. ما حكم ذلك في البيع والشراء؟

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 تواصل- فريق التحرير:

يقوم بعض الأشخاص أحياناً بسلوكيات قد تكون خاطئة ولا تتوافق مع الشرع الحنيف، نحو التشاؤم من بائع معين أو التفاؤل به في عمليتي البيع والشراء.

وفي سؤال وجه بهذا الخصوص للدكتور سعد الخثلان أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الإمام، حيث أجاب أن هذا كان من صنيع وأعمال الجاهلية والأمم السابقة.

وأضاف الخثلان أن المولى أنكر عليهم ذلك كما جاء في محكم آياته :” فَإِذَا جَآءَتْهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَٰذِهِۦ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ“.

وأوضح أن التشاؤم بالأشخاص، يدخل في التطير المذموم، الذي ذكره الله تعالى بشأن الأمم السابقة على سبيل الذم.

كما نوّه الخثلان إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب الفأل الحسن، فعندما جاء” سهيل بن عمرو” في قصة الحديبية، قال :” سهل أمركم”.

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