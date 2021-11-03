متداول.. «تقبيل الرُكب» عادة حوثية مفروضة على اليمنيين بقوة السلاح

تواصل- فريق التحرير:

تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، ممارسة طقوس وعادات، ما أنزل الله بها من سلطان، محاولة بذلك فرضها على الشعب اليمني، بقوة السلاح.

نشطاء ومدونون يمنيون تداولوا مقطع فيديو يظهر عادة مذهبية متوارثة لدى مليشيا الحوثي.

وبحسب ما تم تداوله فإنه يتم تقبيل الرُكب لأحد عناصر المليشيا المفروضة على أبناء الشعب حتى في السلام والتحية، حيث يصطف عدد من أتباع الحوثي، ويقومون بتقبيل ركبة شخص أمامهم في مظهر لا يتوافق حتى مع الفطرة السليمة.

وعلق النشطاء بالقول:” لن ننحني أو نقبل الركب بعد أن خلقنا الله أحراراً”.

يذكر أن عناصر المليشيا كانت قد داهمت قبل أيام أحد المساجد بمحافظة شبوة، وقاموا بحرق المصاحف، كما داهموا مقر إذاعة القرآن الكريم، وقطعوا تلاوة القرآن، وبثوا مكانها، أناشيد وأغاني تابعة للمليشيا.