الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«النمر»: ألم الديسك الشديد «نوع من العذاب» فلا تحرموا المريض تخفيف الألم

«النمر»: ألم الديسك الشديد «نوع من العذاب» فلا تحرموا المريض تخفيف الألم
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ألم الديسك يجعل المريض يتلوى من الألم.

وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن مريض القلب قد يتقلّب على فراشه من شدة ألم الديسك، رغم أخذ المسكنات القوية بجرعات عاليه”.

وأوضح “أن ألم الديسك الشديد نوع من العذاب (الله يحمينا وإياكم) حتى مع المسكنات.. فلا تحرموا المريض من عملية تخفف عنه الألم بسبب كبر السن مهما بلغ به العمر”.

 

 

مواد ذات صلة

«النمر» يحذر مرضى القلب: استمرار «الكحة» خطر في هذه الحالة

«النمر» يحذر مرضى القلب: استمرار «الكحة» خطر في هذه الحالة

تحذير لمرضى القلب .. لا تتناولوا «حب الرشاد»

تحذير لمرضى القلب .. لا تتناولوا «حب الرشاد»

«وقولوا للناس حسنا».. طبيب أخاف مريضه فنقل للطواريء

«وقولوا للناس حسنا».. طبيب أخاف مريضه فنقل للطواريء

لمن دون 40 عاما.. احذر 8 أسباب تؤدي إلى جلطات القلب « لا تستخف برقم4»

لمن دون 40 عاما.. احذر 8 أسباب تؤدي إلى جلطات القلب « لا تستخف برقم4»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>