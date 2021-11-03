«النمر»: ألم الديسك الشديد «نوع من العذاب» فلا تحرموا المريض تخفيف الألم

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قال الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن ألم الديسك يجعل المريض يتلوى من الألم.

وأضاف النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “إن مريض القلب قد يتقلّب على فراشه من شدة ألم الديسك، رغم أخذ المسكنات القوية بجرعات عاليه”.

وأوضح “أن ألم الديسك الشديد نوع من العذاب (الله يحمينا وإياكم) حتى مع المسكنات.. فلا تحرموا المريض من عملية تخفف عنه الألم بسبب كبر السن مهما بلغ به العمر”.