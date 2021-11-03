وزير الصحة: وصلنا إلى ٧٠٪ من التحصين بجرعتين بلقاح كورونا (فيديو)

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ثمّن وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم الأربعاء ، الدور الذي قام به خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المحافظة على سلامة المواطن والتي كانت في أُولى الاهتمامات.

وأضاف الجلاجل أن نسبة التحصين في المملكة وصلت إلى نسبة ٧٠٪ من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، مع أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

وطالب الجلاجل الجميع بضرورة التزام بجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.