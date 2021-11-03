الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وزير الصحة: وصلنا إلى ٧٠٪ من التحصين بجرعتين بلقاح كورونا (فيديو)

وزير الصحة: وصلنا إلى ٧٠٪ من التحصين بجرعتين بلقاح كورونا (فيديو)
0

تواصل- فريق التحرير:

ثمّن وزير الصحة فهد الجلاجل اليوم الأربعاء ، الدور الذي قام به خادم الحرمين  الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في المحافظة على سلامة المواطن والتي كانت في أُولى  الاهتمامات.

وأضاف الجلاجل أن نسبة التحصين في المملكة وصلت إلى نسبة ٧٠٪ من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، مع أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

وطالب الجلاجل الجميع بضرورة التزام بجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

 

 

مواد ذات صلة

وزير الصحة ينزع الكمامة بعد تخفيف الاحترازات.. ويودع «الربيعة» بهذه العبارات (فيديو)

وزير الصحة ينزع الكمامة بعد تخفيف الاحترازات.. ويودع «الربيعة» بهذه العبارات (فيديو)

«تعلمت منكم الكثير».. رسالة مؤثرة من «الربيعة» للعاملين بالقطاع الصحي

«تعلمت منكم الكثير».. رسالة مؤثرة من «الربيعة» للعاملين بالقطاع الصحي

من هو «فهد الجلاجل» وزير الصحة الجديد؟.. تعرّف على سيرته الذاتية

من هو «فهد الجلاجل» وزير الصحة الجديد؟.. تعرّف على سيرته الذاتية

«الصحة»: لا يشترط التحصين لدخول المراجعين المستشفيات لغرض طبي 

«الصحة»: لا يشترط التحصين لدخول المراجعين المستشفيات لغرض طبي 

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة