عماد الدين أديب: لبنان تحول إلى دولة لتصدير المخدرات والسب والقذف

تواصل- فريق التحرير:

قال الإعلامي المصري، عماد الدين أديب، إن الأزمة اللبنانية الخليجية نتيجة تراكم مستمر منذ سنوات، وان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي جاء ليكتب آخر فصولها.

وأضاف “أديب” خلال حواره مع قناة “السعودية”، اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن أن تستمر العلاقة بين المملكة ولبنان ولن تعود في ظل وجود حزب الله في المشهد السياسي بهذا الحجم والسيطرة على قدرات الدولة.

وأشار “أديب” إلى أن الموقف السعودي تحديدًا والخليجي مع لبنان يعد منطقيًا، مبينًا أن المملكة قدمت مساعدات إلى لبنان منذ عام 1991 تبلغ 72 مليار دولار.

وأضاف: لو أن هناك دولة كبرى دفعت 720 مليون دولار فتتوقع أن تجني نوعًا من الاستثمار السياسي وهذه هي علاقات الدول، إلا أن لبنان تحول إلى دولة لتصدير المخدرات والسب والقذف.