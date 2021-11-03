بأقنعة سوداء.. مليشيا الحوثي تطلق الرصاص الحي على المارة في حالة مخالفة مرورية بصنعاء

تواصل- فريق التحرير

في استمرار لانتهاك كل الأعراف القانونية والأخلاقية، تقدم مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن، على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات، بحق الشعب اليمني.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية عن عدد من سكان العاصمة المختطفة صنعاء، فإن المليشيا قامت بتجنيد عدد من العناصر التابعين لها، يرتدون الأقنعة السوداء على الوجه والرأس وأزياء شرطة المرور.

وتقوم عناصر المليشيا، بإطلاق الرصاص الحي مباشرة عند أول مخالفة مرورية من المارة وسيارات المدنيين بشوارع العاصمة.

وبحسب ما تم تأكيده على لسان سكان العاصمة، فإن المليشيا تهدف من هذه الخطوة ترهيب السكان وإظهار المزيد من القبضة الأمنية في العاصمة، وبالمقابل تكشف مساعي لإحلال المئات من هؤلاء بدلا عن المئات من منتسبي شرطة المرور.

يذكر أن المليشيا كانت قد نشرت منذ منتصف أكتوبر الماضي، مئات العناصر من مسلحيها الملثمين بشوارع صنعاء تحت شعار “الضبط المروري”.

وقد باشر هؤلاء المسلحون ارتكاب تعسفات بحق المارة والمركبات في شوارع وجولات العاصمة المحتلة.