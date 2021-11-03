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«في يوم الساندويتش العالمي» ..عظمة السنة «اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه»

«في يوم الساندويتش العالمي» ..عظمة السنة «اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه»
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تواصل- فريق التحرير

الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم محض خير وبركة في الظاهر والباطن.

فاليوم الثالث من نوفمبر يوافق ما أسموه بـ” يوم الساندويتش العالمي”، حيث نشرت دراسة  في جامعة “كارنيجي ميلون” الأمريكية تقول: إن طعم الساندويتش يصبح ألذ عندما يحضر شخص آخر.

وأضافت الدراسة أن الدماغ يقوم بالتفكير بكل مكوّن من المكونات التي أمامه عندما يقوم الشخص بتحضيرها فيستهلكها في اللاوعي ولحظة أكلها يراها قديمة فتصبح باهتة.

وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب رسول الله قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم، قال: فاجتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله، يبارك لكم فيه”.

يذكر أن فكرة الساندويتش أول صنعها هو “جون مونتاغيو” عام 1762م، كان مشغول جدا ولا يريد أكل اللحم بيده حتى لا يضيّع وقته بغسل يديه فاضطر لأكلها بين شريحتي خبز.

وقد كان من النبلاء ولقبه “نبيل جُزر ساندويتش” ومن هنا أتى الاسم، حيث كانت ساندويتش، هي الاسم السابق لجزر هاواي اليوم.

 

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