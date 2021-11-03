مكافآت مالية وتأمين.. «الغذاء والدواء» تعلن توفر فرص تدريب عبر «تمهير»

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت عن توفر فرص تدريب على رأس العمل عبر برنامج “تمهير” بمجال الصيدلة بمدينة الرياض وذلك وفق المعلومات والتفاصيل التالية:
شروط الوظيفة :
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
- ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.
- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
مميزات الوظيفة :
– مكأفأة مالية 3,000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى.
– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
– دورات تدريبية إلكترونية.
– شهادة خبرة مقدمة من صندوق هدف
تاريخ التقديم :
متاح التقديم من اليوم الاربعاء تاريخ 28 / 3 / 1443 هـ الموافق 3 – 11 – 2021 م عبر الرابط التالياضغط هنا