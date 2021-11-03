الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

مكافآت مالية وتأمين.. «الغذاء والدواء» تعلن توفر فرص تدريب عبر «تمهير»

مكافآت مالية وتأمين.. «الغذاء والدواء» تعلن توفر فرص تدريب عبر «تمهير»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت عن توفر فرص تدريب على رأس العمل عبر برنامج “تمهير” بمجال الصيدلة بمدينة الرياض وذلك وفق المعلومات والتفاصيل التالية:

شروط  الوظيفة :

  1.   أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  2.   أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس أو أعلى.
  3.   ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.
  4.   ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

مميزات الوظيفة :

– مكأفأة مالية 3,000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى.
– تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
– دورات تدريبية إلكترونية.
– شهادة خبرة مقدمة من صندوق هدف

تاريخ التقديم :

متاح التقديم من اليوم الاربعاء تاريخ 28 / 3 / 1443 هـ الموافق 3 – 11 – 2021 م عبر الرابط التالياضغط هنا

مواد ذات صلة

الهيئة العامة للمنافسة تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

الهيئة العامة للمنافسة تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

وظائف هندسية شاغرة بعدة تخصصات في شركة المياه الوطنية

وظائف هندسية شاغرة بعدة تخصصات في شركة المياه الوطنية

الخرج.. بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

الخرج.. بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية

«الكلية التقنية» تعلن عن 500 وظيفة تقنية وفنية بالرياض والمجمعة

«الكلية التقنية» تعلن عن 500 وظيفة تقنية وفنية بالرياض والمجمعة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>