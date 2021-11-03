الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

إنجاز علمي كبير.. مشاركات دولية لإتمام أكبر معجم في تاريخ اللغة العربية

إنجاز علمي كبير.. مشاركات دولية لإتمام أكبر معجم في تاريخ اللغة العربية
0

تواصل – فريق التحرير:

يشارك 65 باحثا جزائريا في إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية، ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد، أن الفريق الجزائري هو أكبر فريق عربي يشتغل على هذا المعجم.

وأوضح بلعيد، الذي يحضر فعاليات معرض الشارقة أن الفريق الجزائري مكون من علماء وباحثين ومحررين، وتضمن التقديم 17 جزءاً تخص الأحرف الخمسة الأولى للغة العربية (من الألف إلى الجيم)، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص به، حيث عمل الفريق الجزائري على كل هذه الأجزاء بما فيها الثمانية الأولى التجريبية.

وأضاف بلعيد أن المجلس الأعلى للغة العربية، إضافة إلى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية ومجمع اللغة العربية بالشارقة يعملون على إنجاز هذا المعجم منذ 2016، وأوضح أن هذا المعجم يعتبر أول قاموس شامل للغة العربية حيث يشرف عليه اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية ومقره القاهرة بمصر.

ونوه بلعيد أنه من المتوقع أن يضم المعجم عند الانتهاء منه في 2026 حوالي 61 مجلدا، كما يضم هذا المعجم التاريخي جميع ألفاظ اللغة العربية حيث يبين أساليبها ويوضح تاريخ استعمالها أو إهمالها وتطور دلالاتها ومبانيها.

 

مواد ذات صلة

سماعات متطورة تترجم إلى 37 لغة من بينها العربية

سماعات متطورة تترجم إلى 37 لغة من بينها العربية

الجزائر.. اللغة العربية بدلاً من الفرنسية في عدة وزارات

الجزائر.. اللغة العربية بدلاً من الفرنسية في عدة وزارات

باحث أمريكي عن اللغة العربية : “عظيمة كلغة للدين والحياة اليومية” (فيديو متداول)

باحث أمريكي عن اللغة العربية : “عظيمة كلغة للدين والحياة اليومية” (فيديو متداول)

جمع في نيته بين الثواب والحصول على الوظيفة.. هل هذا محبط للعمل؟

جمع في نيته بين الثواب والحصول على الوظيفة.. هل هذا محبط للعمل؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة