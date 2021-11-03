إنجاز علمي كبير.. مشاركات دولية لإتمام أكبر معجم في تاريخ اللغة العربية

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يشارك 65 باحثا جزائريا في إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية، ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد، أن الفريق الجزائري هو أكبر فريق عربي يشتغل على هذا المعجم.

وأوضح بلعيد، الذي يحضر فعاليات معرض الشارقة أن الفريق الجزائري مكون من علماء وباحثين ومحررين، وتضمن التقديم 17 جزءاً تخص الأحرف الخمسة الأولى للغة العربية (من الألف إلى الجيم)، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص به، حيث عمل الفريق الجزائري على كل هذه الأجزاء بما فيها الثمانية الأولى التجريبية.

وأضاف بلعيد أن المجلس الأعلى للغة العربية، إضافة إلى اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية ومجمع اللغة العربية بالشارقة يعملون على إنجاز هذا المعجم منذ 2016، وأوضح أن هذا المعجم يعتبر أول قاموس شامل للغة العربية حيث يشرف عليه اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية ومقره القاهرة بمصر.

ونوه بلعيد أنه من المتوقع أن يضم المعجم عند الانتهاء منه في 2026 حوالي 61 مجلدا، كما يضم هذا المعجم التاريخي جميع ألفاظ اللغة العربية حيث يبين أساليبها ويوضح تاريخ استعمالها أو إهمالها وتطور دلالاتها ومبانيها.