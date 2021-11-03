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حماية المستهلك: البيوت المغشوشة قضايا «فردية» وليس لنا صلاحيات (فيديو)

حماية المستهلك: البيوت المغشوشة قضايا «فردية» وليس لنا صلاحيات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ناصر بن دهيم إن قضية البيوت المغشوشة المثارة حالياً من القضايا الفردية، موضحاً أن المستهلك يلجأ إلينا بالرغم من عدم وجود الصلاحيات لدينا.

وأضاف بن دهيم، لبرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “إن جميع شكاوى المواطنين محل اهتمام الجمعية، ويتم رصد الشكاوى والرفع بها للجهات المختصة”.

وتابع أن من ضمن القضايا المطروحة قضية البيوت المغشوشة وهناك خط زمني لكل مراحل الموضوع.

 

 

 

 

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