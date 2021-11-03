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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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خطر داهم يهدد العراق.. و7 ملايين مهددون بالنزوح عن مناطقهم

خطر داهم يهدد العراق.. و7 ملايين مهددون بالنزوح عن مناطقهم
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تواصل – وكالات:

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، تضرر سبعة ملايين مواطن بسبب الجفاف والتغير المناخي والنزوح الاضطراري.

وأضاف صالح، خلال كلمة له في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، أن “بلاده تسعى إلى الدخول في حقبة بيئية جديدة عبر شراكات إقليمية ودولية. الظروف الصعبة التي عصفت بالعراق خلال 40 سنة الماضية جعلت البلد أحد أكثر البلدان هشاشة أمام التغيرات المناخية”.

وتابع رئيس العراق أن التصحر يؤثر على 39٪ من مساحة البلد، كما أن 54٪ من الأرض الخصبة معرضة لخطر فقدانها زراعياً بسبب الملوحة الناتجة عن تراجع مناسيب (نهري) دجلة والفرات.

ولفت إلى أن العراق انضم لكل الاتفاقات الأممية المعنية بالمناخ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لسنة 1992، واتفاق باريس لسنة 2015، ومبادرة القضاء التام على الحرق التلقائي للغاز بحلول عام 2030″.

 

 

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