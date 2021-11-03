الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«مشاهد مروعة» تدمير للسيارات والمنازل.. الفيضانات تجتاح شمال إيران

«مشاهد مروعة» تدمير للسيارات والمنازل.. الفيضانات تجتاح شمال إيران
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء إيرانيون قبل قليل مشاهد مروعة لاجتياح الفيضانات للمنازل والسيارات في شمال إيران.

وبحسب ما تم تداوله، فقد اجتاحت الفيضانات في مهاباد شمال غرب إيران السيارات والمنازل، حيث تظهر السيارات وهي تسبح مع مياه الفيضانات الجارفة.

كما يظهر الفيديو على ما يبدو أصواتا لاستغاثات من إيرانيين، الذين وقفوا عاجزين أمام قوة الفيضانات.

 

 

مواد ذات صلة

ضبط استشاري عظام يمارس العمل الطبي في المنازل رغم إيقافه (فيديو)

ضبط استشاري عظام يمارس العمل الطبي في المنازل رغم إيقافه (فيديو)

«الصحة»: تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا للمرضى في المنازل

«الصحة»: تدشين خدمة التطعيم ضد كورونا للمرضى في المنازل

«البناء المستدام» توضح مزايا حماية المنزل التأمينية

«البناء المستدام» توضح مزايا حماية المنزل التأمينية

7 أشياء منزلية تسبب لك الحساسية.. ابتعد عنها

7 أشياء منزلية تسبب لك الحساسية.. ابتعد عنها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة