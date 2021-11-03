«مشاهد مروعة» تدمير للسيارات والمنازل.. الفيضانات تجتاح شمال إيران

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أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء إيرانيون قبل قليل مشاهد مروعة لاجتياح الفيضانات للمنازل والسيارات في شمال إيران.

وبحسب ما تم تداوله، فقد اجتاحت الفيضانات في مهاباد شمال غرب إيران السيارات والمنازل، حيث تظهر السيارات وهي تسبح مع مياه الفيضانات الجارفة.

كما يظهر الفيديو على ما يبدو أصواتا لاستغاثات من إيرانيين، الذين وقفوا عاجزين أمام قوة الفيضانات.