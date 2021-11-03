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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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«منصة أبشر» تعلن عن 10 خدمات جديدة.. تعرف عليها

«منصة أبشر» تعلن عن 10 خدمات جديدة.. تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، حزمة الخدمات الجديدة في ملتقى “أبشر” السابع للتعاملات الإلكترونية.

وقالت منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، إنه ضمن جهود وزارة الداخلية في أتمتة خدمات قطاعاتها فقد تم تدشين خدمات جديدة خلال ملتقى أبشر السابع كالتالي:

– خدمة تقارير أبشر.

– رخصة السير الرقمية.

– خدمة التسجيل الموحد في مدارس القيادة.

– خدمة تسجيل رخصة سلاح ناري.

– الكفالة الإلكترونية للمرور.

– خدمة إذن إصلاح المركبة.

– خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي.

– خدمة تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل فاقد.

– خدمة موافقة المقيم على نقل خدماته لصاحب العمل الجديد.

– خدمة الجوازات للأسر الحاضنة.

– التحول الرقمي في السعودية.

 

 

 

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