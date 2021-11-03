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نجا بأعجوبة.. الكلاب الضالة تهاجم طفلاً بتيماء

نجا بأعجوبة.. الكلاب الضالة تهاجم طفلاً بتيماء
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تواصل- فريق التحرير:

نجا طفل في حي الروضة بتيماء بأعجوبة من هجوم تم عليه من الكلب الضالة.

وذكر حساب بدر الجبل على تويتر أن كلاب ضالة غرست أنيابها مساء اليوم، في جسد طفل بتيماء، حيث نجا من بين أنيابها بأعجوبة.

وأضاف أن الكلاب هاجمته أمام منزل والده في حي الروضة، حيث تم نقله للمستشفى، تقديم العناية الطبية اللازمة وتطهير الجروح.

كما أبلغ والده الجهة المعنية لتدارك ذلك لاحقا، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن الكثير من الدعوات طالبت بالمزيد من التعاون لملاحقة الكلاب الضالة، بالرغم من وجود فتاوى شرعية من عام 1380 هجرية، بجواز قتل الكلاب ما عدا التي تُستخدم في الصيد أو الأثر، إلا أن القاعدة الشرعية تقول (الضرر يُزال).

كما أن الضرر وإلحاق المفسدة بالغير مطلقًا، لا يجوز الإضرار ابتداءً، كما لا يجوز انتهاءً، فيُزالُ الضررُ سواءٌ قبل وقوعه أو بعده”.

 

 

 

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