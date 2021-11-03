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بريطاني يحقن أطفاله بالهيروين.. لن تتخيل السبب

بريطاني يحقن أطفاله بالهيروين.. لن تتخيل السبب
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تواصل- فريق التحرير:

في واقعة غريبة ومؤلمة، أقدم أب بريطاني، على حقن أطفاله الصغار بالهيروين.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد قامت عناصر الشرطة بتوجيه اتهامات لأب حقن طفليه بمخدر “الهيروين”، بحجة مساعدتهما على النوم.

وكشفت التحقيقات أن الطفلين ظلا يعانيان من الإهمال المزمن لفترة طويلة، حيث انكشف أمر الأب بعد ملاحظة كدمة تظهر بعد أخذ حقنة، على يدي الطفلين.

وأوضحت الصحيفة أن الطفلين كانا يخضعان لمراقبة هيئة مسؤولة عن حماية القصّر، وذلك بسبب تعاطي الوالدين للمخدرات وممارسة العنف المنزلي.

وكانت السلطات قد منحت هيئة الخدمات الاجتماعية الوصاية على الطفلين، مشيرة إلى أن وجودهما في منزل العائلة يمثل خطراً عليهما.

 

 

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