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«النيابة العامة» تتخذ هذا الإجراء مع مواطن حاول اختطاف فتاة

«النيابة العامة» تتخذ هذا الإجراء مع مواطن حاول اختطاف فتاة
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تواصل- فريق التحرير:

أكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أنه إشارة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور شخص قام بالشروع في اختطاف فتاة في أحد الشوارع، فقد تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الخبر من تحديد هوية الشخص والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ومن أرباب السوابق، وقد باشرت النيابة المختصة التحقيق معه وصدر الامر باستمرار ايقافه على ذمة القضية؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، صرّح بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخبر تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول في مشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة، وهو مواطن من أرباب السوابق، وجرى إيقافه واتّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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