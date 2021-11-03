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ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن لاستيقاف العمالة وسلب أموالهم بمكة

ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن لاستيقاف العمالة وسلب أموالهم بمكة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على شخص ارتكب عدة حوادث جنائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة من القبض على مواطن, ارتكب حوادث جنائية, تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واستيقاف العمالة وسلب ما بحوزتهم, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية, وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

 

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