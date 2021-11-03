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الهيئة العامة للمنافسة تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

الهيئة العامة للمنافسة تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة في المجال القانوني والاقتصادي والإداري، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1-مُحقق قانوني:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (القانون، الشريعة الإسلامية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الأعمال القانونية منها خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التفتيش والتحقيق.
– إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).

2-أخصائي أول تطوير المواهب:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال في التعلم والتطوير أو إدارة المواهب.

3-اقتصادي أول:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص (الاقتصاد).
– خبرة مهنية لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/03/28هـ الموافق 2021/11/03م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1-مُحقق قانوني:

اضغط هنا

2-أخصائي أول تطوير المواهب:

اضغط هنا

3-اقتصادي أول:

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