الهيئة العامة للمنافسة تعلن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة في المجال القانوني والاقتصادي والإداري، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1-مُحقق قانوني:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (القانون، الشريعة الإسلامية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الأعمال القانونية منها خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التفتيش والتحقيق.
– إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).
2-أخصائي أول تطوير المواهب:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال في التعلم والتطوير أو إدارة المواهب.
3-اقتصادي أول:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص (الاقتصاد).
– خبرة مهنية لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/03/28هـ الموافق 2021/11/03م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1-مُحقق قانوني:
2-أخصائي أول تطوير المواهب:
3-اقتصادي أول: