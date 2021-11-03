«الجوازات»‏‎‎ توضح موعد إعلان نتائج القبول بوظائفها

تواصل – فريق التحرير :

ردت الإدارة العامة للجوازات، على سؤال أحد المواطنين حول موعد الإعلان عن نتائج القبول بوظائفها.

وقالت “الجوازات” عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إنه سيتم الإعلان عنها قريباً عبر القنوات الرسمية للمديرية العامة للجوازات.

وتابعت :”يمكنك متابعتها ومشاهدتها من خلال منصة أبشر – توظيف”.