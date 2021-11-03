الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الجوازات»‏‎‎ توضح موعد إعلان نتائج القبول بوظائفها

«الجوازات»‏‎‎ توضح موعد إعلان نتائج القبول بوظائفها
0

تواصل – فريق التحرير :

ردت الإدارة العامة للجوازات، على سؤال أحد المواطنين حول موعد الإعلان عن نتائج القبول بوظائفها.
وقالت “الجوازات” عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إنه سيتم الإعلان عنها قريباً عبر القنوات الرسمية للمديرية العامة للجوازات.
وتابعت :”يمكنك متابعتها ومشاهدتها من خلال منصة أبشر – توظيف”.

مواد ذات صلة

«الجوازات» تحسم الجدل بشأن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

«الجوازات» تحسم الجدل بشأن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

الجوازات: 4 عقوبات صارمة على صاحب العمل إذا ارتكب هذه المخالفة

الجوازات: 4 عقوبات صارمة على صاحب العمل إذا ارتكب هذه المخالفة

7 خطوات لإصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً عبر «أبشر»

7 خطوات لإصدار وتجديد جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً عبر «أبشر»

توجيه مهم من «الجوازات» لجميع القادمين إلى المملكة

توجيه مهم من «الجوازات» لجميع القادمين إلى المملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>