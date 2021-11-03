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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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صندوق التنمية العقارية يوجه ٤ نصائح هامة لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري

صندوق التنمية العقارية يوجه ٤ نصائح هامة لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري
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تواصل- فريق التحرير :

أكد صندوق التنمية العقارية أن ‏الالتزام هو أهم وسائل المحافظة على استمرار الدعم الشهري.
وأضاف الصندوق عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أن ضمان نزول الدعم يكون عبر الإلتزام، موجها ٤ نصائح لتجنب تأخر نزول الدعم الشهري.
وجاءت هذه النصائح كالتالي:
1_ سداد الأقساط بشكل كامل.
٢_السداد بشكل جزئي لا يعطي المستفيد الأحقية بالدعم.
٣_الانتظام الشهري والغير منقطع في السداد الشهري.
٤_التأكد من صحة البيانات الشخصية وتحديثها في حال تغييرها أو تجديدها.

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