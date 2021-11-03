مختصون يحذرون من «الصك المشاع»: أسلوب جديد للغش والخداع (فيديو)

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حذر مختصون من استخدام نصابين ومحتالين لحيلة جديدة لجذب ضحاياهم تتمثل في “الصك المشاع”.

وسلطت “قناة الإخبارية” الضوء على خطورة الموقف بتقرير جاء فيه: “بين أنظمة محكمة وقواعد متقنة تحافظ على حقوق الناس وتحمي أموالهم، وجشع طماعين اتخذوا من التدليس والخداع سلم لهم لجمع ثرواتهم.. انتشر سوق الصك المشاع”.

وقال المحامي حسن العنقري: “انتشر الصك المشاع هذه الأيام وصار عليه تداول كبير، وحصل عليه كثير من الإشكالات والنزاعات لأنه غير محدد الموضع”. وأشار إلى أن الصك المشاع هو الجزء المحدد بنسبة ومايعادلها كلها من الأمتار، لكنه غير معين في مكانه.

وأوضح أن إيجابياته تتمثل في إثبات حق الملكية لأنه خرج من جهة رسمية معنية بالأمر. أما سلبياته فتتمثل في إن له متطلبات حتى تحوزه وتملكه ويكون خاص بك وهي ما سببت إشكالية ونزاعات ودعاوى بين العديد من الناس. وتابع: “الصك المشاع تكثر فيه النزاعات القضائية لأنه غير محدد المكان، وبعض أصحاب هذه الصكوك يأتي بمكتب هندسي ويُقسم له الأرض وهذا عمل غير نظامي”.

ماهو الصك المشاع

والصك المشاع هو صك مشترك بين مجموعة من الأشخاص على أرض جرى تقسيمها، حيث يحصل كل فرد من الملاك على صورة للصك مكتوب خلفها “فلان” يملك من هذا الصك مساحة محددة، ولا يستطيع الحاصل على الصك المشاع الاستفادة من الإعانة الزراعية أو الصناعية أو لى الصندوق العقاري، وذلك لأن الملكية ليست خالصة، كما لا يمكن رهن العقار أو الأرض، وكان هذا النوع من الصكوك من الأساليب المخالفة لطلب خدمات البلدية أو طلب إعانة أو قرض أو رهن، وتبدأ مساحة الأرض من 2000 وتصل إلى 5000 متر مربع، ومن العيوب الخاصة بالأراضي المشاعة أن تجزئة الأراضي لا تراعي وضع الشوارع الداخلية المعتمدة من المكاتب الهندسية، وتكون بملكية متداخلة أو مع ملكيات حكومية أخرى.