متمردون إثيوبيون: سنسيطر على العاصمة «أديس أبابا» في غضون أسابيع

تواصل – وكالات :

أعلنت جماعة إثيوبية متمردة عن قدرتها على السيطرة على العاصمة أديس أبابا في غضون أشهر إن لم تكن أسابيع.

وأكد أودا تربي، المتحدث باسم “جيش تحرير أورومو” الذي أعلن عن انضمامه إلى “جبهة تحرير تيغراي” المتمردة في تقدمها من شمال البلاد باتجاه الجنوب، اليوم الأربعاء، إحراز القوات المتمردة مكاسب ميدانية في منطقتي أمهرة وأوروميا (التي تحيط بأديس أبابا)، مشددا على أن الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد “أمر محتوم”، وفقاً لوكالة فرانس برس.

وتابع، متحدثا عن تقدم المتمردين على أديس أبابا: “إذا واصلت الأمور التطور وفقا للمسار الحالي، فإننا نتحدث عن مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع”.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان أبي أحمد حالة الطوارئ في عموم أراضي إثيوبيا، على خلفية تقدم القوات المتمردة من الشمال.

وفي وقت سابق أصدرت السلطات في العاصمة أديس أبابا، توجيهات للسكان لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن أنفسهم والأحياء التي يقطنونها.