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«تحمي ذاكرة الهاتف».. ميزة جديدة في تحديث متصفح «فايرفوكس»

«تحمي ذاكرة الهاتف».. ميزة جديدة في تحديث متصفح «فايرفوكس»
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تواصل – وكالات:

أضاف متصفح “فايرفوكس” ميزات جديدة في تطبيقه على الهواتف الذكية، خلال تحديثه الأخير.

وتعمل الإضافات الجديدة على تخفيف إجهاد الذاكرة لهواتف المستخدمين، في خطوة يعتبرها البعض رائعة، وتتضمن نسخة “فايرفوكس 94” الجديدة على هواتف آيفون وأندرويد صفحة رئيسية تسهل العودة إلى ما كان المستخدمون يفعلونه قبل أن يضطروا إلى إغلاق التطبيق لسبب عارض ولانشغالهم بأمر آخر، وفقا لـ “سبوتنيك”.

وأوضحت شركة “موزيلا” المصممة لتطبيق “فايرفوكس” أنها تسعى من خلال التحديث الجديد إلى “رفع ذلك العبء العقلي الثقيل المتمثل في التذكر لإنهاء تلك المقالات التي لا يتم الانتهاء من قراءتها أو موضوعات البحث خلال الإجازة”.

وأصبحت الصفحة الرئيسية الجديدة لتطبيق “فايرفوكس” تتضمن طريقة سهلة للانتقال إلى آخر علامة تبويب مفتوحة، كما تحتوي الآن على أحدث الإشارات المرجعية المحفوظة. كما تتوافر ميزة في نسخة “فايرفوكس 94” على هواتف “أندرويد” وهي أن صفحته الرئيسية قادرة على جمع استعلامات البحث بحسب الموضوع، فمثلا في حال البحث عن أمور لعطلة قادمة يتم التخطيط لها، فإن متصفح فايرفوكس يقوم بتجميع النتائج التي يصل إليها المستخدم وإدراجها جميعا بدلا من فتحها في علامات تبويب منفصلة. وسيقوم المتصفح بالتخلص من تلك التي لم يتم العودة لزيارتها في غضون 14 يوما، وتلك الميزة تتوافر أيضا على هواتف “أندرويد” فقط، على أن تطرح على “آيفون” خلال الأشهر المقبلة.

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