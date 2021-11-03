«حذف بيانات مليار مستخدم».. فيسبوك يقرر وقف هذه الخدمة بعد إثارتها للجدل

تواصل – فريق التحرير:

أعلن موقع فيسبوك، إغلاق نظام التعرف على الوجه، وحذف بيانات بصمة وجه لمليار مستخدم، استجابةً لمخاوف أثيرت بشأن الخصوصية.

وأصدرت الشركة الأم، “ميتا” بيانا قالت فيه: “هناك الكثير من المخاوف بشأن مكانة تقنية التعرف على الوجه في المجتمع، ولا يزال المنظمون في طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التي تحكم استخدامها”.

وأضافت الشركة: “نعتقد وسط حالة عدم اليقين المستمرة حيال الخدمة، أن قصر استخدام التعرف على الوجه في مجموعة ضيقة من حالات الاستخدام أمر مناسب”.

وقال البيان إن إغلاق هذا النظام “سيؤدي إلى حذف أكثر من مليار شخص من قوالب التعرف على الوجه الفردية”.