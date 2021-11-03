يخترق الخزانات ويُتلف المواسير.. تحذير من زراعة هذا النبات أمام المنازل

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حذر الخبير في مجال الزراعة، عبد الرحمن الجابر، من زراعة نبات “كوناكاربس”، حول المنازل، لما لها من أضرار على الإنسان والأبنية والخزانات.

وقال “الجابر”، خلال استضافته على قناة “روتانا خليجية”، إن مثل هذه النباتات تسبب الحساسية، وتخترق جذورها المواسير والخزانات وتتلفها، فضلا عن احتوائها على مادة صمغية لها رائحة كريهة.

ونصح بإزالة هذه النباتات، وزراعة الزهور والمتسلقات والصبارات بأنواعها المختلفة، مضيفا أنه يمكن زراعة أشجار الظل التي ترتفع إلى 5 أمتار، مثل أشجار اللبخ، والخبيز الساحلي، والبونسيانا، والنيم، وكاسيا جيلوكا.