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«الموارد البشرية»: مخالفة منشأة في جدة لعدم توفير مقر للحراسة لأحد العمال

«الموارد البشرية»: مخالفة منشأة في جدة لعدم توفير مقر للحراسة لأحد العمال
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن فرق الرقابة الميدانية في الوزارة باشرت مخالفة منشأة مقاولات في محافظة جدة لوجود عامل يعمل بمهنة حارس مشروع لم توفر له مقراً للحراسة.

وأوضح أنه قد تمت مخالفة المنشأة وأخذ التعهدات اللازمة بتوفير مقر ملائم وفق الاشتراطات المحددة، إضافة إلى وسائل السلامة والصحة المهنية خلال 24 ساعة.

ودعا آل حماد، الجميع إلى الإبلاغ عن مخالفات أنظمة العمل من خلال تطبيق معًا للرصد المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو عبر الاتصال بالرقم الموحد 19911.

وأكد أن جميع البلاغات تتم معالجتها بسرية تامة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة في حال ثبوتها.

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